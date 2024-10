Neymar exibe relógio milionário antes do retorno aos gramados

Neymar usou relógio de alto valor antes do retorno aos gramados - (crédito: Foto: Divulgação / Al Hilal)

O craque Neymar voltou a jogar após 369 dias afastado, tratando de uma lesão. Antes do jogo contra o Al-Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia, que terminou 5 a 4 a favor do Al-Hilal, o atacante mostrou seu estilo.

Neymar usou um Bugatti Chiron Tourbillon, da marca Jacob&Co. Segundo especialistas em relógios de luxo, esse modelo custa R$ 1,8 milhão.

De acordo com o site do fabricante, o relógio é inspirado em elementos do carro Bugatti Chiron, da renomada fabricante alemã.

“Ao automatismo do relógio, faz-se uma referência direta ao bloco do motor W16 da Bugatti. A reserva de marcha assemelha-se a um indicador de combustível, a capa do turbilhão tem a forma de um radiador, e a estrutura imita tubos de escape”, afirma a descrição oficial.

Neymar retornou ao futebol após um longo período de recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo. O atleta ficou 369 dias fora. Em seu primeiro jogo, ele entrou no segundo tempo e quase marcou um gol.

