Banco demonstra interesse em ações da SAF do Vasco

O Vasco pode estar se aproximando da venda de pelo menos uma parte das ações de sua SAF. Isso porque o Banco BTG Pactual está acenando com oferta à A-CAP, empresa que tem o controle atual da 777 Partners, sócia da SAF vascaína, e que detém 31% das ações.

Segundo o “ge”, em publicação nesta terça (22), o banco estaria disposto a pagar US$ 30 milhões (cerca de R$ 170 milhões no câmbio atual) pela porcentagem. Esse valor é pouco menos que a metade paga pela 777 (R$ 310 milhões) pela mesma parte. Os outros R$ 390 milhões ainda seriam integralizados, mas a medida cautelar imposta pela Justiça em maio determinou a suspensão do contrato de sócios entre Vasco e 777.

Essa ação, aliás, foi suspensa em julho por 90 dias em comum acordo entre o Cruz-Maltino e a A-CAP, que tentavam negociar pacificamente. Na quinta-feira (24), porém, a suspensão chega ao fim, com as partes tendendo a retomar a arbitragem, prevista para ocorrer na FGV.

Ela deverá determinar com quem ficará os outros 39% dos 70% que a 777 iria arcar. Atualmente, o associativo (CRVG) conta com 30% das ações, com a 777 ficando com 31%.

Dessa forma, o Vasco precisa ser consultado para realizar a venda das ações. No entanto, ainda segundo a reportagem, o presidente Pedrinho ficou insatisfeito ao descobrir que a BTG negociava diretamente com a A-CAP. O próprio clube está negociando um empréstimo com o banco visando recuperação judicial, o que fez o presidente estranhar a conversa paralela com a empresa norte-americana.

