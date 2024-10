Cruzeiro x Lanús: onde assistir, escalações e arbitragem

Com promessa de casa cheia (59 mil ingressos vendidos), o Cruzeiro recebe o Lanús nesta quarta-feira (23), às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana 2024. A partida de volta será no dia 30 de outubro, no Estádio Ciudad de Lanús, na Argentina. Assim, quem se classificar, avança para a final com o vencedor da outra semi, entre Racing e Corinthians. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do streaming Paramount+ a parti das 19h.

Como chega o Cruzeiro

Em busca do título inédito da Sul-Americana, o time celeste chegou à semifinal do torneio após passar pelo Libertad nas quartas de final. Na ida, conquistou uma boa vantagem ao fazer 2 a 0 no Paraguai e, posteriormente em casa, empatou por 1 a 1, garantindo a classificação.

A Raposa não vive um bom momento e, desse modo, não vence há cinco jogos. O técnico Fernando Seabra saiu para a chegada de Fernando Diniz, mas o novo comandante ainda não venceu com a equipe. Para os primeiros 90 minutos da decisão, o treinador faz mistério sobre os titulares, mas pode ter a volta de Matheus Henrique, Rafa Silva, Japa e Vitinho, que estavam lesionados. O meia Lucas Romero, suspenso, não poderá entrar em campo. Com usso, Wallace formará o meio de campo com Barreal e Matheus Pereira.

Como chega o Lanús

Nas quartas de final do torneio, o Lanús passou pelo Independiente Medellín. Após empate sem gols na ida e por 1 a 1 na volta, o time argentino conquistou a vaga nos pênaltis, com o placar de 6 a 5 nas cobranças. Assim como o Cruzeiro, o Grená também não vive um bom momento, ainda mais que não vence há nove jogos e é apenas o 22º colocado do Argentino (que tem 28 equipes).

Para o confronto fora de casa, a equipe perdeu seu atacante titular, Eduardo “Toto” Salvio. O jogador sentiu dores na panturrilha e não veio para o Brasil com a delegação. Além disso, o técnico Ricardo Zielinski também não poderá contar com outros atletas presentes no departamento médico: Leonardo Jara, Nicolás Morgantini, Raúl Loaiza, Ezequiel Muñoz, Abel Luciatti e Nery Domínguez.

CRUZEIRO X LANÚS

Sul-Americana 2024 – Jogo de ida da semifinal

Data e horário: 23/10/2024

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Wallace e Lucas Silva (Matheus Henrique); Veron, Matheus Pereira e Lautaro Diaz; Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz

LANÚS: Nahuel Losada; Juan José Cáceres, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez e Julio Soler; Felipe Peña Biafore, Luciano Boggio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Bruno Cabrera (Acosta) e Walter Bou. Técnico: Ricardo Zielinski

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Auxiliares: Martin Soppi e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

