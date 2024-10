Ponte Preta x Brusque: onde assistir, escalações e arbitragem

A Ponte Preta está sob imensa pressão, principalmente após perder o clássico para o Guarani e entrar de vez no Z4. Assim, enfrentará o Brusque nesta quarta-feira (23), em um duelo de desesperados e ocupantes da zona de rebaixamento, pela 33ª rodada da Série B 2024, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Onde assistir

O canal Premiere e o Canal Goat, no YouTube, transmitem a partida ao vivo. O jogo está marcado para as 19h (horário de Brasília).

Como chega a Ponte Preta

Abrindo a zona de rebaixamento, a Macaca não contará com o atacante Jeh, expulso no final do clássico contra o Guarani. O volante Hudson também será desfalque por estar suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Sem Nelsinho Baptista, que deixou o comando após os maus resultados, a Ponte será dirigida interinamente pelo ex-zagueiro Nenê Santana, auxiliar fixo do clube, com Edson Boaro, também ex-jogador da Ponte e integrante da equipe técnica.

Como chega o Brusque

Rodada após rodada, o time de Santa Catarina se pergunta se ainda é possível sair do Z4. Contudo, além de fazer contas, precisa fazer sua parte em campo. No momento, ocupa a 18ª posição na tabela. Dentinho é a esperança de gols do time, comandado por Marcelo Cabo.

PONTE PRETA X BRUSQUE

Série B – 2024 – 33ª rodada / Série B

Data e horário: 22/10/2024, às 19h(de Brasília)

Local: Estádio Moíses Lucarelli, Campinas – SP

PONTE PRETA: Luan Ribeiro; Luiz Felipe (João Gabriel), Mateus Silva (Edson), Sérgio Raphael (Haquin) e Igor Inocêncio (Gabriel Risso); Emerson Santos, Ramon (Castro) e Dodô; Iago Dias, Everton Brito (Matheus Régis) e Gabriel Novaes. Técnico interino: Nenê Santana

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Cristovam, Ianson, Wallace Reis e Jahn Pool; Diego Mathias, Rodolfo Potiguar, Gonzalez e Paulinho; Dentinho e Pollero. Técnico: Marcelo Cabo

Árbitro: Wagner Do Nascimento Magalhaes-RJ

Assistentes: Daniel De Oliveira Alves Pereira-RJ e Luis Carlos De Franca Costa-RN

VAR: Elmo Alves Resende Cunha-GO

