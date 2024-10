Bernabei terá reunião com o Internacional e debate sobre renovação de contrato

Um dos principais jogadores desde a chegada de Roger Machado ao comando técnico, o lateral-esquerdo Bernabei começa a decidir seu futuro no Internacional. Os representantes do atleta discutirão a situação contratual com o clube e tentarão sensibilizar o Celtic, detentor dos seus direitos.

O clube escocês, no entanto, ainda não se convenceu a fazer um novo empréstimo para o Internacional. Por isso, será preciso encontrar novas alternativas. O valor de uma negociação definitiva gira em torno de 4 milhões de euros (R$ 24,58 milhões, pela cotação atual).

A diretoria do Internacional, por sua vez, busca ao menos reduzir essa quantia e mantém o otimismo em contar com Bernabei para 2025. Após jogar pouco sob o comando de Coudet, o lateral fez, com Roger Machado, 16 das 17 partidas, sendo titular em 15 delas. Aos 24 anos, Bernabei vem agradando aos torcedores e participou do gol de Borré na vitória contra o Grêmio, no último sábado. Ele chutou cruzado e o colombiano desviou para as redes.

Todavia, no sábado, o time de Roger Machado, Bernabei e companhia enfrenta o Atlético-MG. A partida, válida pela 31ª rodada do Brasileirão, será disputada às 19h (de Brasília), na Arena MRV

