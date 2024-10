Deyverson brilha, Atlético arrasa River Plate e está com um pé na final da Libertadores

O iluminado Deyverson teve uma atuação de gala e o Atlético arrasou o River Plate, 3 a 0, abrindo vantagem na semifinal da Libertadores. O jogo desta terça-feira (22/10), na Arena MRV, em Belo Horizonte, teve o Galo muito melhor no primeiro tempo, quando chegou ao gol com Deyverson. O River Plate até que equilibrou a partida na etapa final. Mas não teve como parar Deyverson, que fez o seu segundo gol no jogo e deu de bandeja para Paulinho ampliar. Este jogo teve o maior público (44.870) ea maior renda (R$ 5,487 milhões) da história da Arena MRV.

Assim, com este 3 a 0 em casa, os mineiros podem perder por até dois gols na partida de volta, na próxima terça-feira, dia 29, no Monumental, em Buenos Aires para ir à final. Caso o River Platedevolva a derrota e vença por três gols, a decisão irá para os pênaltis. A partir de quase improváveis quatro gols de vantagem, o River se garante na final, que será exatamente em seus domínios, no Monumental. Quem passar por este duelo enfrentará na decisão o Botafogo ou o Peñarol, que jogarão a partida de ida nesta quarta-feira, no Nilton Santos.

Atlético dominante desde o início

O Atlético entrou em campo com três zagueiros, mas contou com Scarpa e Arana como laterais bem avançados, além de três homens no ataque (Hulk, Paulinho e Deyverson). Dessa forma, foi muito dominante. Chegou a fazer um gol com Deyverson aos quatro minutos, mas o tento foi anulado por impedimento. Mesmo assim, o time seguiu buscando o ataque por todos os setores.

Deyverson tem estrela

O River Plate apenas marcava e, com muita virilidade, o que fez Deyverson tentar cavar faltas. No entanto, o árbitro não caiu em nenhuma simulação. Apesar disso, o atacante é iluminado em jogos decisivos. Aos 22 minutos, ele abriu o placar. Um lançamento de Lyanco para Hulk na entrada da área resultou em uma dividida entre o goleador e o zagueiro Pezzella. A sobra ficou para “Deyvinho”, que estava livre. Ele driblou o goleiro e tocou para o gol vazio, mostrando que realmente tem estrela.

Atrás do placar, o Galo recuou um pouco, e o River Plate começou a buscar o ataque com mais intensidade, tentando lançamentos e chuveirinhos para o atacante Borja, ex-Palmeiras. No entanto, sem sucesso.

Só dá Deyvinho

O segundo tempo foi marcado por estudos táticos. O Atlético buscava lançamentos para aproveitar a velocidade do seu trio ofensivo, enquanto o River Plate tinha mais posse de bola, atacando principalmente pela esquerda. Contudo, assustava apenas com chuveirinhos. O trio de zaga do Atlético fez uma boa partida, rechaçando o perigo com eficiência.

Aos 25 minutos, Arana brilhou com uma grande jogada. Ele cortou para o meio e rolou para Deyverson, que, de primeira, chutou no canto de Armani, ampliando o placar para 2 a 0. A Massa do Galo estava extasiada e vibrou ainda mais aos 28 minutos, quando Deyverson recebeu perto da área, fez o pivô e tocou para Paulinho, que chutou. A bola desviou no zagueiro e entrou, fazendo 3 a 0.

Aos 37 minutos, Deyverson saiu para a entrada de Otávio e foi aplaudido de pé. Sem dúvida, ele fez um de seus jogos mais memoráveis na carreira, deixando o Galo com um pé na final da Libertadores.

ATLÉTICO 3×0 RIVER PLATE

Semifinal da Libertadores – Jogo de ida

Data: 22/10/2024

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Público: 44.870

Renda: R$ 5.487.136,67

ATLÉTICO: Éverson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Fausto Vera e Guilherme Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson (Otávio, 37’/2ºT) Técnico: Gabriel Milito.

RIVER PLATE: Armani; Germán Pezzella, Paulo Díaz e Gonzalo Pérez; Bustos, Nicolas Fonseca (Villagra, 15’/2ºT), Santiago Simón (Meza, 15’/2ºT), Nacho Fernández (Lanzini, 15’/2ºT) e Enzo Díaz; Colidio (Solari, 27’/2ºT) e Borja (Bareiro, 27’/2ºT). Técnico: Marcelo Gallardo

Gols: Deyverson, 22’/1ºT (1-0); Deyverson, 25’/2ºT (2-0); Paulinho, 28’/2ºT (3-0)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Túlio Moreno (VEN)

VAR: Juan Lara (CHL)

Cartões amarelos: Fausto Vera (ATL); Colídio, Bustos, Meza, Bareiro (RIV)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.