Vasco tenta reencontrar as vitórias em 2024 e manter escrita diante do Cuiabá

Depois de ficar oito partidas sem perder, o Vasco volta a patinar na temporada, agora sob o comando do técnico Rafael Paiva. Assim, nos últimos oito jogos, a equipe carioca não encontrou o caminho das vitórias, estacionou no meio da tabela do Brasileirão e foi eliminada na semifinal da Copa do Brasil.

Para ajustar o rumo da caravela e voltar a triunfar, o Cruz-Maltino terá pela frente um confronto com o Cuiabá, que está na zona de rebaixamento. O confronto acontece nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno (jogo atrasado).

Com isso, no histórico geral do duelo, o Vasco jamais perdeu para o Dourado, tendo dois empates e duas vitórias, nos quatro confrontos até aqui. Em 2023, no Luso-Brasileiro, Jair, de pênalti, estufou a rede e carimbou o triunfo. Já na Arena Pantanal, Gabriel Pec e Luca Orellano foram os responsáveis pelos três pontos, pelo Brasileirão.

Neste primeiro jogo, aliás, o time estancou uma sequência negativa de dez partidas sem vitórias e apresenta um propósito semelhante nesta quinta-feira (24). O volante, que não atua desde fevereiro, se recuperou da ruptura de ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo e pode ganhar minutos.

Em 2015, as equipes se enfrentaram pela segunda fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, Rodrigo, de falta, livrou o Vasco da derrota e deixou tudo igual, por 1 a 1, aos 48 minutos do segundo tempo, no Mato Grosso. Dias depois, em São Januário, os comandados do técnico Dorival Júnior, que atualmente está na Seleção Brasileira, garantiram a vaga com um novo empate, desta vez sem gols.

Olho na tabela

O Vasco está na décima posição do Brasileirão e precisa da vitória se quiser seguir sonhando com vaga na Libertadores. Afinal, são 37 pontos e um jogo a menos em relação Cruzeiro (44 pontos) e Bahia (46), sétimo e sexto colocados, respectivamente. O jogo seguinte do Cruz-Maltino, aliás, é exatamente contra o Tricolor, o que pode reduzir a distância para somente três pontos com sete rodadas faltando.

Apesar de estar em décimo, o Vasco está mais perto do 17º colocado (Corinthians) do que do oitavo (Cruzeiro). São apenas cinco pontos de distância para a zona de rebaixamento e sete para o G8. Por fim, os comandados de Rafael Paiva necessitam reencontrar o caminho das vitórias para não aumentar a pressão de uma campanha, que parecia tranquila.

Retrospecto do Vasco contra o Cuiabá

1 – Cuiabá 1 x 1 Vasco – Copa do Brasil 2015 – 2ª fase

2 – Vasco 0 x 0 Cuiabá – Copa do Brasil 2015 – 2ª fase

3 – Vasco 1 x 0 Cuiabá – Brasileirão 2023

4 – Cuiabá 0 x 2 Vasco – Brasileirão 2023

