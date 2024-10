Palmeiras transforma camisa dourada em ‘amuleto’ na reta final de Brasileirão

O torcedor do Palmeiras que sonha com o tricampeonato brasileiro se apega a muitos fatores para conquistar o título. Tanto com o esquema tático de Abel Ferreira quanto dos jogadores decisivos do elenco. Contudo, o palestrino ganhou uma superstição a mais para se agarrar nesta reta final de competição: a camisa dourada.

O terceiro uniforme do Verdão foi lançado em agosto e dividiu opiniões. Muito por conta de fugir das cores tradicionais do Palmeiras. Contudo, desde sua estreia com o elenco, o Palmeiras ostenta 100% de aproveitamento com a nova camisa. E com goleadas empolgantes.

A superstição começou no dia 24 de agosto, contra o Cuiabá, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Palmeiras não tomou conhecimento do Dourado e venceu por 5 a 0. Essa partida foi apenas um prelúdio do que estava por vir. Na segunda partida do uniforme, um novo 5 a 0, dessa vez em cima do Criciúma, no Allianz Parque.

A única equipe que conseguiu segurar o ímpeto ofensivo do Verdão com o novo uniforme foi o Vasco. Contudo, não conseguiu evitar a derrota. Vitória Alviverde por 1 a 0, no Mané Garrincha. Já na última partida do Palmeiras com a camisa dourada, triunfo por 5 a 3 em cima do Juventude.

Palmeiras repete superstição do uniforme de 2023

A camisa dourada fez com que o torcedor revivesse 2023. Afinal, no ano passado, o Verdão utilizava um uniforme nas cores verde limão. A vestimenta estava sendo usada pelo Palmeiras na épica virada contra o Botafogo, quando a equipe venceu por 4 a 3 no Nilton Santos. Desde então, os adeptos pediam para que utilizasse apenas aquele uniforme.

Restando mais oito partidas até o final do Brasileirão, o Palmeiras deve voltar a vestir a camisa dourada. Assim, o torcedor já começou a associar o uniforme com a vitória da equipe.

