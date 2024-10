Torcedores do Botafogo soltam fogos em frente a hotel do Peñarol

No futebol sul-americano, há clichês insuperáveis. Um deles é quando a torcida do time local vai até o hotel onde está hospedada a delegação da equipe adversária para, na madrugada, soltar fogos. No Rio de Janeiro, em véspera de semifinal de Copa Libertadores, não poderia, então, ser diferente. Assim, nas primeiras horas desta quarta-feira (23), seguidores do Botafogo fizeram o seu estardalhaço no local onde se encontra delegação do Peñarol, na Barra da Tijuca, bairro na Zona Oeste da Cidade Maravilhosa.

O foguetório começou por volta de 3h, a pouquíssimos metros do Hotel Windsor Oceânico. Moradores e jornalistas registraram o clarão nas janelas dos apartamentos. Diante de um barulho quase ensurdecedor, um deles, aliás, falou até em bombas atiradas pelos alvinegros. Outro fez menção à “velha e bendita” Libertadores.

Em outro momento dos vídeos que foram ao ar, é possível ouvir xingamentos contra os botafoguenses, além de uma sirene de um veículo da Polícia Militar.

Botafogo e Peñarol se enfrentam nesta quarta-feira (23), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das semifinais desta edição da Copa Libertadores. A bola rola, enfim, às 21h30, no Estádio Nillton Santos. Na próxima quarta (30), o encontro é em Montevidéu, no Campeón Del Siglo, casa da equipe uruguaia.

