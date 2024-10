Por quanto tempo De La Cruz desfalcará o Flamengo? Saiba estimativa

Passada a euforia pela classificação à décima final de Copa do Brasil da história, o Flamengo agora precisa encontrar soluções para os ‘saldos negativos’ do empate com o Corinthians. Isso porque depois de perder Bruno Henrique para o jogo de ida, o Rubro-Negro também não contará com Nico De La Cruz diante do Atlético-MG. O uruguaio sofreu uma lesão de grau dois no músculo posterior da coxa direita e preocupa para sequência do calendário.

Não há simplicidade na lesão de Nico e, ao que tudo indica, o meia precisará de pelo menos um mês de recuperação. O Flamengo não divulga prazos, mas, de acordo com o GE, o problema de De La Cruz se assemelha ao de Michael – que desfalcou o clube por 35 dias. O uruguaio sofreu uma ruptura do músculo posterior da coxa direita aos oito minutos do segundo tempo contra o Corinthians.

As finais da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro, com mandos a definir. Nesse cenário, Nico De La Cruz não ficaria à disposição nem mesmo para o duelo de volta contra o Atlético-MG.

Jogos do Flamengo

Desfalque para o jogo de ida da decisão, De La Cruz também perderá jogos decisivos da reta final de Brasileirão. O Flamengo já enfrenta o Juventude neste sábado (26), às 16h30, pela 31ª rodada da competição. A partida atrasada contra o Internacional – da 17ª rodada – também ocorrerá entre o período da final da Copa do Brasil.

Nico ficaria de fora de três jogos do Brasileirão, considerando apenas o período entre os jogos contra o Atlético-MG. O número aumentaria para cinco no caso de recuperação no prazo de Michael. Ou seja, 35 dias.

• 26/10: Flamengo x Juventude

• 30/10: Internacional x Flamengo (atrasado)

• 06/11: Cruzeiro x Flamengo

• 20/11: Cuiabá x Flamengo*

Pós Copa do Brasil

• 24/11: Fortaleza x Flamengo*

*A confirmar pela CBF

Copa do Brasil

Além de Bruno Henrique, expulso no primeiro tempo, e Nico de La Cruz, o Flamengo também não contará com Pulgar no jogo de ida. O chileno cumprirá suspensão automática pelo terceiro amarelo.

Os mandos de campo serão sorteados nesta quinta-feira, dia 24 de outubro, às 15h, na sede da CBF. O Flamengo chegou às duas últimas finais de Copa do Brasil e decidiu em casa na vitória sobre o Corinthians, em 2022. Na temporada passada, o Rubro-Negro amargou o vice-campeonato para o São Paulo no Morumbis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.