Juca Kfouri afirma que não votaria em Vini Jr na Bola de Ouro

Vini Jr. (esquerda) é destaque no Real Madrid, principalmente na Liga dos Campeões, com dois gols em finais, e vive o seu melhor início de temporada - (crédito: Foto: Divulgação/Real Madrid)

O jornalista Juca Kfouri, ex-ESPN, causou polêmica com declaração envolvendo Vini Jr, na última terça-feira (22). Ele indicou que a sua preferência para o prêmio da Bola de Ouro é um espanhol. Na visão do profissional de comunicação, o meio-campista Rodri, do Manchester City, teve maior destaque em 2023/24.

“Sob pena de parecer muito antipático, eu, se tivesse que votar, teria votado no Rodri, não teria votado no Vini Junior”, apontou Juca, em sua participação no programa “Cartão Vermelho”, do portal “Uol”.

Posteriormente, seu companheiro de bancada, José Trajano, argumentou que, caso o atacante brasileiro não seja eleito o melhor jogador do mundo, geraria um cenário de injustiça na premiação. Especialmente depois do seu desempenho de destaque pelo Real Madrid, na última terça-feira (22). Afinal, Vini Jr. marcou três gols, na vitória de virada dos Merengues por 5 a 2 sobre o Borussia Dortmund. O duelo foi válido pela terceira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

Assim, com a façanha, o camisa 7 dos Galácticos entrou numa seleta lista de brasileiros que marcaram um “hat-trick” (autor de três gols em uma única partida), na principal competição de clubes da Europa. Os seus outros compatriotas que conseguiram o feito são Romário, Ronaldo, Rivaldo e Kaká. Além de Jadson, Grafite, Philippe Coutinho, Lucas Moura, Rodrygo e Evanílson.

Os centroavantes Adriano Imperador e Gabriel Jesus também integram a lista e já conseguiram marcar três gols em duas ocasiões na Champions League. Os brasileiros que são recordistas, nesta situação, são os atacantes Neymar e Luiz Adriano, com “hat-tricks” em três oportunidades.

Vini Jr é o favorito a vencer a Bola de Ouro

A cerimônia da Bola de Ouro vai ocorrer, na próxima segunda-feira (28), no Teatro de Châtelet, em Paris. Além de Vini Jr, os outros dois finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo, da temporada 23/24, são o atacante norueguês Haaland, do Manchester City, e o volante inglês Bellingham, companheiro do brasileiro, no Real Madrid. O camisa 7 dos Merengues é o favorito a vencer o título individual. Caso leva o prêmio, o Malvadeza quebraria um jejum de 17 anos sem um brasileiro no topo do futebol mundial. O último foi o ex-meia Kaká, em 2007, quando brilhava pelo Milan.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.