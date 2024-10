Cano alcança a marca de 300 gols na carreira, 90 deles pelo Fluminense

Cano desencanta e acena para os torcedores do Fluminense, no Maracanã - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Após mais de cinco meses, Germán Cano, enfim, desencantou com a camisa do Fluminense e voltou a fazer o “L”. Assim, o argentino estufou a rede na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, pela 17ª rodada do Brasileirão, e alcançou uma marca importante na carreira. O argentino soma 300 tentos desde que iniciou no futebol profissional, pelo Lanús.

Além disso, o atacante soma 90 gols pelo Tricolor de Laranjeiras, sendo seis deles em 2024. Nas duas últimas temporadas, ele manteve a média, com 40 e 44 tentos, sendo artilheiro da Libertadores tão sonhada pelo clube carioca. Nesse sentido, ídolo do clube, o jogador não conteve a emoção, acenou para a torcida e agradeceu o carinho.

“A torcida é muito especial. No momento mais difícil, sempre apoiam. O carinho que recebo nas redes sociais, no Maracanã e nas ruas é incrível. Não sei como agradecer o carinho e a paciência que tiveram comigo para poder voltar a fazer gols. É o que gosto e quero fazer. Muitas vezes não é possível, mas quero dar muitas alegrias para essa torcida que já sofreu muito”, disse o atacante.

“Sem o apoio de minha mulher, de Deus, da família, dos companheiros. Especialmente um cara que gosto muito, Felipe Melo, que no momento mais difícil me deu muitos conselhos. Graças a Deus fiz o gol e pude ajudar a equipe, necessitamos. Estou voltando a me sentir melhor, sem dores para jogar. Muitas vezes tive que parar para me recuperar bem, me sentir melhor e poder ajudar a equipe como fiz hoje”, completou.

Fim do jejum e recuperação física

O argentino estava sem marcar há mais de cinco meses. Seu último gol havia sido no empate com o Atlético-MG por 2 a 2, em Cariacica, pelo Brasileirão, no dia 4 de maio. Desde então, teve problemas físicos e deu uma pausa para se recuperar e voltar mais forte. Neste período, o jovem Kauã Elias foi importante para o time, que deixou a zona de rebaixamento.

“Daqui a pouco vamos poder usar os dois atacantes enfiados, porque temos equipe para fazer. Já trabalhamos em alguns treinamentos para fazer. Temos que avançar umas casinhas primeiro”, sinalizou o técnico Mano Menezes.

Aos 36 anos, Cano está no 11º clube da carreira. Foi com a camisa do Independiente Medellín, da Colômbia, que ele mais esteve em campo, em duas passagens e mais estufou as redes: 129, no total, em 192 partidas. Por fim, na sequência, vêm justamente o clube carioca, com 157 aparições e 90 gols.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Gols de Cano por cada clube

Independiente Medellín (Colômbia): 129 gols

Fluminense: 90 gols

Vasco: 43 gols

León (México): 13 gols

Deportivo Pereira (Colômbia): 10 gols

Pachuca (México): 8 gols

Nacional (Paraguai): 4 gols

Lanús (Argentina): 2 gols

Chacarita Juniors (Argentina): 1 gol

Colón (Argentina): nenhum gol

Total: 300 gols

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.