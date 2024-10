Carol Barcellos e Marcelo Courrege ‘ignoram polêmicas’ e curtem juntos no Vietnã

Um dos casais mais polêmicos do jornalismo esportivo da Globo segue colecionando momentos juntos. Nesta quarta-feira (23), Carol Barcellos e Marcelo Courrege compartilharam um carrossel de fotos da viagem romântica ao Vietnã e incluíram um raro registro a dois em seus perfis do Instagram.

Discreta sobre sua vida amorosa nas redes sociais, Carol não resistiu à beleza da Baía de Há Long, no nordeste do Vietnã, e fez um registro com o amado nos stories. O local chama atenção pelo tom verde-esmeralda das águas e por suas florestas tropicais.

Barcellos também detalhou suas impressões e fascínios com a viagem. “Cores, sons e história. E gentileza e sorrisos, apesar das dores desta história. E encanto, ainda que no caos do trânsito: atravessar a rua é aventura!! E beleza no encontro de cores despretensiosamente combinadas. E muito mais. Hanói é uma viagem, em todos os sentidos. ( Gastronomia e café -sou fascinada- terão um espaço à parte)”, escreveu.

Veja post

Carol Barcellos e Marcelo Courrege

O namoro entre Marcelo Courrege e Carol Barcellos tornou-se público na primeira noite de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, dia 11 de fevereiro. A notícia, contudo, pegou o meio esportivo de surpresa e causou uma série de polêmicas. Isso porque a jornalista da TV Globo era uma das madrinhas de casamento do repórter com Renata, que inclusive acusou o ex de traição à época.

Cabe destacar que o casamento de Renata e Marcelo já estava em crise antes da confirmação do fim. A própria jornalista revelou que havia pedido separação um ano antes de toda polêmica envolvendo Barcellos. “A história não é essa (…). Muitas mentiras, triste”, se manifestou Carol à época.

