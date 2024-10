Neymar, Mavie e mais: Bruna Biancardi publica registros em Dubai

Bruna Biancardi esteve em Dubai na última segunda-feira para acompanhar a volta aos gramados de Neymar. O brasileiro, que não atuava há mais de um ano, entrou no 2º tempo da vitória do Al-Hilal sobre o Al-Ain. A influenciadora aproveitou para compartilhar alguns registros das 48 horas em que esteve na capital dos Emirados Árabes Unidos.

Nas imagens, Biancardi exibiu momentos em restaurantes, banho e passeio em zoológico com Mavie, além de acompanhar o camisa 10 brasileiro in loco no estádio Hazza bin Zayed.

“48 horas bem vividas em Dubai”, escreveu a influenciadora.

O brasileiro entrou aos 31 minutos do segundo tempo, fez boas jogadas individuais e criou uma boa chance de gol, mas acabou chutando para fora.

A expectativa é que Neymar possa ganhar mais minutos no duelo contra o Al Tai, válido pela Copa Saudita. A partida acontece no próximo dia 29.

