Serginho ressalta união do grupo para Santos driblar pressão na Série B

Serginho destaca união do grupo para Santos voltar para a Série A - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos venceu o Ceará por 1 a 0 nesta terça-feira (22/10), na Vila Viva Sorte, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e somou pontos importantes. Afinal, o Peixe poderia perder a liderança da competição e também ver a vaga no G4 ficar ameaçada. Contudo, para o meia Serginho, a equipe conseguiu lidar bem com a pressão para vencer um adversário direto e seguir na ponta da tabela.

Apesar de o Santos não contar com um departamento de psicologia desde janeiro, os jogadores se apoiam entre si para enfrentar a pressão dos jogos decisivos. Assim, o meio-campista ressaltou a união do grupo para poder alcançar os objetivos.

“Eu acho que a psicologia é entre a gente mesmo. Tem muitos jogadores experientes, passados por muita coisa, e a gente conversa bastante. A gente sabe que entre esses jogos decisivos, a gente conversa muito. A gente se une, um conversa com o outro, passa experiência de um para o outro, e a gente traz isso para o campo”, disse Serginho, que prosseguiu:

“Então eu acho que isso não interfere em muita coisa não, porque o que basta é isso. A gente está sempre ali conversando, está sempre ali em busca de dar o máximo para as coisas acontecerem. E isso é legal. É difícil você ter um grupo assim, bem unido, que conversa bastante. E a gente tem muito isso aqui. Então eu acho que essa questão da psicologia não muda muita coisa”.

Serginho foi titular do Santos contra o Ceará no lugar de Giuliano, poupado do confronto. Aliás, ele deu assistência para Diego Pituca fazer o gol da vitória.

Santos de Serginho próximo do objetivo

Com 59 pontos somados neste momento, o Peixe precisa de duas vitórias ou um triunfo e dois empates para conseguir o acesso. Assim, a equipe ultrapassaria a meta estabelecida de 64 pontos e voltaria para a elite após jogar a segunda divisão pela primeira vez em sua história.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.