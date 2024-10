Varela, do Flamengo, aparece em tumulto de torcedores do Peñarol em praia do Rio

Varela, jogador do Flamengo, estava na Praia do Recreio no momento em que torcedores do Peñarol, do Uruguai, causaram um verdadeiro caos. O atleta foi flagrado sendo abordado por policiais, próximo ao seu carro. Torcedores rubro-negros, nas redes sociais, ficaram revoltados com a presença do uruguaio no local.

Varela teve o carro revistado pela Polícia Militar, além do mesmo passar pela revista. Enquanto o jogador estava respondendo as perguntas dos policiais, torcedores do Flamengo o xingaram.

“A gente acabou de perder para o Peñarol e tu tá fechando com eles, seu lixo! Seu merd*”

Vale lembrar que o Flamengo foi eliminado pelo Peñarol nas quartas de final da Libertadores.

Flamengo se posiciona

Nas redes sociais, o Flamengo confirmou a presença de Varela na praia do Recreio, e explicou que o jogador estava ajudando dois amigos.

O Clube de Regatas do Flamengo esclarece a presença do atleta Varela em vídeos que circulam nas redes sociais. O lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los da confusão formada na Praia do Recreio. O jogador está a caminho de uma confraternização com elenco e… — Flamengo (@Flamengo) October 23, 2024

Passagem de Varela com a camisa do Peñarol

Uruguaio de 31 anos, Varela começou a sua carreira justamente no Peñarol. Ele é constantemente convocado para os jogos da seleção de seu país.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.