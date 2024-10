‘O Rio não é lugar de baderna’, diz Cláudio Castro sobre tumulto com torcedores do Peñarol

Cláudio Castro, Governador do Rio de Janeiro, se pronunciou sobre as cenas de terror causadas por torcedores do Peñarol na praia do Recreio, na Zona Oeste. A autoridade disse que os uruguaios foram levados para a Cidade da Polícia e, posteriormente, serão retirados do estado.

Segundo Cláudio Castro, mais de 200 pessoas foram detidas.

“O Rio não é lugar de baderna. Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na Zona Oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos”, iniciou Cláudio Castro.

Veja a nota do governador

“O Rio não é lugar de baderna. Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na Zona Oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos.

Estamos atuando na região do Recreio com o 31° BPM, o Batalhão de Choque, o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão e o Batalhão de Policiamento em Estádio.

Futebol é um esporte de festa e união. Não vamos permitir que esses marginais venham atrapalhar o dia a dia da população com ações de selvageria e vandalismo. Cenas como estas não podem se repetir.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.