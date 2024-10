Cenas de terror! Torcida do Peñarol se envolve em briga com a PM no Rio

Ainda este ano, a torcida do Peñarol se envolveu em confusão com a torcida do Flamengo, em setembro, antes do confronto pelas quartas de final da Libertadores. Na ocasião, os policiais militares tiveram que intervir com um tiro para o alto para conter a confusão.

Aliás, em 2020 em outro confronto entre Flamengo e Peñarol, uma briga generalizada no Rio entre as torcidas dos dois clubes acabou em tragédia. Um rubro-negro morreu e, portanto, um uruguaio acabou sendo preso. Em 2019, cerca de 100 torcedores do Peñarol foram detidos após confusão na orla do Leme, na Zona Sul.