Anitta exibe novas fotos com Vinicius Souza, ex-Flamengo

A cantora Anitta exibiu novos registros com o namorado Vinicius Souza, jogador do Sheffield United, da Inglaterra. Nesta quarta-feira (23), a ‘poderosa’ publicou um carrossel de fotos em sua conta no Instagram onde mostra imagens em meio à natureza e também com à família.

Na postagem, Anitta valorizou os momentos fora da rotina de sua agenda lotada.

“Offline”, escreveu a cantora na legenda.

Com Vinicius Souza, Anitta exibiu momentos de descontração, carinho e lazer. Em um dos registros, o jogador brinca com a cantora enquanto ela estaciona uma Ferrari.

Anteriormente, o casal havia compartilhado um perrengue vivido durante um passeio em uma trilha.

Relacionamento entre Vinicius Souza e Anitta

O romance entre a cantora e o jogador foi oficializado no final do mês passado, em setembro. Anitta, de 31 anos, fez a primeira aparição pública ao lado de Vinicius Souza durante a Semana de Moda de Paris, na França. Apesar disso, rumores sobre uma possível relação entre os dois já circulavam nas redes sociais.

Anteriormente ao relacionamento vir a público, Vinicius esteve em uma festa da artista após o show no intervalo da NFL no Brasil. O jogador não só compareceu ao evento como, segundo fontes próximas, passou a noite em clima de romance com a amada.

Quem é Vinicius Souza?

Carioca de Padre Miguel, Vinicius iniciou sua carreira em 2014, no Flamengo. O Garoto do Ninho deu os primeiros passos nas categorias de base do Rubro-Negro e só estreou pelo profissional em 2019. Depois de subir ao time principal da equipe carioca, o jogador acabou vendido por cerca de R$ 15,2 milhões à época para o Lommel, da Bélgica, e viveu sua primeira experiência no futebol europeu. Posteriormente, em agosto de 2023, transferiu-se ao Sheffield United, da Inglaterra, em um acordo de quatro anos. O volante de 25 anos tem um casal de filhos de relacionamentos distintos. Maria Eduarda, de um ano, nasceu do relacionamento com a influenciadora Isabelle Michel. Já Théo, de três, é fruto da relação com a estudante de direito Victoria Leonor.

