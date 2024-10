John Textor faz tatuagem do Botafogo em camarote do Nilton Santos

John Textor mostrou seu amor pelo Botafogo na pele. O acionista majoritário da SAF do Alvinegro esteve no camarote Firezone, durante o show do cantor Bruno Mars, no estádio Nilton Santos, e fez uma tatuagem temporária no braço com o símbolo do clube.

O camarote da empresa Soccer Hospitality é um espaço totalmente temático sobre o Botafogo. O local abre durante as partidas do clube carioca no estádio e também durante os shows com open bar, open food, música ao vivo e ambientes de lazer, como estúdio de tatuagem, mesa de totó e barbearia. Além disso, ainda tem uma vista privilegiada para o campo. Assim, o estabelecimento recebeu John Textor e fez o registro nas redes sociais do momento em que o empresário faz o desenho.

Com o show do Bruno Mars no Nilton Santos, nos dias 16, 19 e 20, o Botafogo enfrentou o Criciúma no Maracanã, na última sexta-feira (18), pela 30° rodada do Brasileirão. Foi a primeira partida do Alvinegro como mandante no estádio depois de dez anos. A partida terminou no empate por 1 a 1. Com o resultado, a equipe viu a vantagem na liderança diminuir para um ponto, já que o Palmeiras, vice-líder, venceu o Juventude por 5 a 3.

O Nilton Santos ainda vai receber outro show nesta temporada, o da banda Forfun, no próximo mês. Assim, o confronto entre o Botafogo e Vitória, pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro, ainda está sem local definido.

