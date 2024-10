Ronaldinho Gaúcho é condenado em ação por alagamento; saiba valor

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho foi condenado pela Justiça do Rio Grande do Sul em uma ação movida por um casal de vizinhos devido a um alagamento, ocorrido em janeiro de 2011. O ídolo do Barcelona e do Atlético-MG terá que pagar uma indenização por danos materiais. A informação é de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Na ação, aberta em 2015, os autores alegavam prejuízos devido à inundação. De acordo com os vizinhos do astro, a construção do imóvel de R10 teria modificado o escoamento da água, o que acarretou o problema. No processo, o casal anexou diversas fotos do alagamento. e pediu indenizações por danos morais e materiais. Em primeira instância, o ex-atleta não apresentou defesa, e o juiz decretou sua revelia. Posteriormente, a defesa tentou um recurso, mas não obteve êxito.

No total, o montante chega a R$ 65.253,53, valor sem a correção devida a partir da data de um laudo pericial do dia 11 de julho de 2014. Na divisão, R$ 30 mil são referentes a danos morais, enquanto R$ 6.207,74 vão para o ressarcimento dos autores pelos gastos com a abertura do processo. Anteriormente, a Justiça já havia determinado que tanto Ronaldinho quanto seu irmão, Roberto de Assis Moreira, de forma solidária, paguem o valor de R$ 29.045,79 por danos materiais. A defesa de Ronaldinho Gaúcho não pode mais recorrer da sentença (apenas contestar valores), já que a ação teve seu encerramento em julho. Em agosto, os autores acionaram novamente a Justiça para solicitar o cumprimento da sentença. Valor a ser pago por Ronaldinho pode quadruplicar Atualmente, o valor pedido no processo é de R$ 286 mil. A causa está sob os cuidados do 1º Juízo da Vara Cível do Foro Regional Tristeza da Comarca de Porto Alegre.