Neymar surpreende Djokovic com revelação

Os atletas Neymar e Djokovic, um dos melhores jogadores de futebol do mundo e o “campeão de tudo” do tênis, respectivamente, fizeram uma brincadeira nas redes sociais. Eles estiveram juntos na Arábia Saudita na semana passada, quando o sérvio foi disputar um torneio. O encontro foi registrado pelo Al-Hilal, clube do brasileiro, que postou um vídeo nas redes sociais.

Durante um quiz para responder perguntas sobre as carreiras um do outro, o sérvio afirmou que o brasileiro tinha duas taças da Champions League. No entanto, ele foi corrigido e ficou surpreso.

“Uma? Tem certeza?”, questionou.

Logo depois, ainda atordoado, o tenista fez uma previsão sobre o futuro: “A segunda está vindo”, concluiu.

A brincadeira terminou em risos entre o brasileiro e o sérvio. Neymar, afinal, vive um novo momento em sua carreira. Após mais de um ano afastado, ele retornou aos jogos com a camisa do Al-Hilal nesta semana.

