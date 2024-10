Vasco vira sobre o Atlético-MG e vence a primeira no Brasileirão de Aspirantes

Zuccarello (esq.) comemora gol com Bruno Lopes; jogadores foram os nomes do Vasco - (crédito: Foto: Reprodução / Vasco TV)

Jogando debaixo de muito calor em Nova Iguaçu, o Vasco conseguiu, enfim, sua primeira vitória no Brasileirão de Aspirantes. Nesta quarta-feira (23), o Cruz-Maltino virou para cima do Atlético-MG, vencendo por 2 a 1, no Nivaldo Pereira, em jogo atrasado pela segunda rodada.

Quem saiu na frente foi o time visitante. Logo com sete minutos de bola rolando, David Kauã invadiu a área do Vasco, tabelou rapidamente com João Rafael e tocou na saída do goleiro para abrir o placar para o Galo.

O calor era tanto no estádio Nivaldo Pereira que houve duas paradas técnicas em cada tempo, aliás. Léo Jacó, atacante do Cruz-Maltino, se lesionou e deu lugar a Ray ainda na etapa inicial. Atrás no placar, o time da casa partiu para o ataque em busca do empate, mas parava no goleiro Robert.

Até que no segundo tempo, após mudanças do técnico Ramón Lima, o time chegou à igualdade. Lukas Zuccarello deu lançamento em profundidade em grande contra-ataque, encontrando Bruno Lopes livre – ambos entraram no intervalo. O atacante fez linda jogada individual e soltou a pancada para marcar logo aos 5′.

Aos 20′, uma cena muito feia fez o Vasco perder outro jogador. Bruno Lopes recebeu um chute do próprio companheiro (Euder) no rosto, precisando de um longo atendimento. Por fim, ele deixou o gramado, com o Cruz-Maltino gastando outra alteração por lesão.

Maas o time da casa, que ainda não tinha vencido na competição, queria sua primeira vitória. Em jogada trabalhada, Cauã Coutinho deixou Zuccarello na cara do gol. O camisa 19 não teve dúvida e chegou batendo de primeira, mandando no cantinho de Robert e garantindo o triunfo vascaíno já aos 43′ da etapa final.

Próximos passos

Com sua primeira vitória, o Gigante da Colina fica em sexto do Grupo A, com cinco pontos, enquanto o Galo é o sétimo, com quatro. Com duas rodadas por ocorrer, os times seguem na perseguição ao Vitória, quarto colocado (seis pontos) e primeiro time dentre os quatro que avançam às quartas de final. Na próxima rodada, a sexta, o Vasco pega o CRB, fora, no domingo (27), enquanto o Atlético visita o Fortaleza no mesmo dia.

