Fluminense vence o Santos e avança para final do Brasileirão Sub-17

Aos 45 do segundo tempo! O Fluminense venceu o Santos por 2 a 1, na Vila Viva Sorte, e avançou para a final do Campeonato Brasileiro sub-17 na tarde desta quarta-feira (23). Com o empate em 2 a 2 no jogo de ida, o placar agregado ficou 4 a 3.

As equipes protagonizaram um primeiro tempo com boas oportunidades para ambos os lados. Assim, aos 32 minutos, o Tricolor conseguiu abrir o placar de pênalti, com Isaque. O Peixe reagiu rápido e seis minutos depois empatou com Lucas Meirelles.

Na segunda etapa, o clube paulista teve a chance de virar a partida em uma cobrança de pênalti aos 33 minutos, mas o goleiro Gustavo Félix defendeu a cobrança de Pepê. Por outro lado, o Fluminense não desperdiçou a oportunidade que teve e aos 45, Riquelme, de novo de pênalti, marcou e garantiu a classificação dos moleques de Xerém.

Agora, o Fluminense enfrenta o Palmeiras na final da competição. O Verdão venceu o Botafogo por 2 a1 na terça-feira (22) e, dessa forma, avançou com o placar agregado de 3 a 1. A decisão será no dia 3 de novembro, em partida única.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.