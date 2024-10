Vasco x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Vasco volta a campo nesta quinta-feira (24) contra o Cuiabá, visando recolher os cacos para a reta final da temporada. A partida, atrasada pela 19ª rodada do Brasileirão, se dá em São Januário, às 19h (de Brasília). Partiu, então, descobrir as principais informações do confronto?

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-Per-View.

Como chega o Vasco

Esta será a primeira partida do Vasco desde a eliminação para o Atlético-MG na Copa do Brasil no último sábado (19). Ainda assim, a torcida, em demonstração de apoio, esgotou rapidamente os ingressos para o jogo contra o Cuiabá.

Em décimo, com 37 pontos, o duelo é de suma importância para as pretensões cruz-maltinas na temporada. Afinal, o time atualmente se encontra mais perto do Z4 do que do G8 em termos de pontuação. Assim, esta partida atrasada pode representar a manutenção da equipe na parte de cima da tabela ou começar uma luta contra os times abaixo.

Para se manter na primeira hipótese, o time de Rafael Paiva precisa encerrar um jejum de oito jogos sem vitórias na temporada. No campo, ele deve receber o reforço caseiro de Jair, recuperado de grave lesão no joelho e que deve ganhar minutos no decorrer do prélio. Souza, após cumprir suspensão contra o São Paulo, pode voltar. De resto, é possível que a escalação utilizada contra o Galo se repita.

Como chega o Cuiabá

Em 19º, com 27 pontos, ao Cuiabá só interessa a vitória. Cinco pontos atrás do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, a equipe mato-grossense pode reduzir essa distância para dois pontos caso triunfe, já que possui um jogo a menos que o Leão.

O Dourado, porém, joga contra um retrospecto: nunca venceu o Cruz-Maltino. E o técnico Bernardo Franco deve ter mudanças na equipe. Afinal, o meia Lucas Fernandes e o lateral-direito Matheus Alexandre voltam de suspensão, enquanto o atacante Derik Lacerda volta à lista de relação após dois jogos afastado. O volante Lucas Mineiro, por outro lado, cumprirá suspensão automática.

VASCO x CUIABÁ

19ª rodada do Brasileirão (jogo atrasado)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: quinta-feira, 24/10/2024, às 19h (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho; Emerson Rodríguez, Puma Rodríguez e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Clayson e Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)

Assistentes: Fabricio Vilarinho Da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

