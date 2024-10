Braz diz que Varela, do Flamengo, não estava em confusão com torcedores do Peñarol

O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, comentou sobre o caso do uruguaio Varela, que apareceu no tumulto na praia do Pontal, no Recreio, zona Oeste do Rio de Janeiro, com torcedores do Peñarol antes da partida contra o Botafogo, pela semifinal da Libertadores. O dirigente do clube carioca, aliás, reforçou que o lateral-direito não estava na confusão e que estava preocupado com seus amigos.

“Varela treinou normalmente, fez todas as atividades no clube. Não sei se chegou a ir ao almoço. Mas saiu para encontrar dois amigos. Foi isso que ele passou para mim. Ele estava extremamente preocupado com esses dois amigos, e ele foi no carro dele perto desses amigos. Em determinado momento, quando ele estava vendo a confusão, chegou a polícia militar, e pediram para ele sair do carro. Ele não estava em confusão, estava no lugar errado, não deveria estar lá, mas ele não estava fora do carro, em nenhum tipo de tumulto. Ele cumpriu a ordem da polícia. O mundo de hoje não tolera mais isso”, disse Marcos Braz em entrevista ao Programa Último Lance, da TNT Sports.

“Ele sai dali e volta normalmente para o almoço. Não tinha festa, apenas um almoço em um lugar bem reservado. Para que a gente possa se unir ainda mais nessa reta final de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro”, disse o vice-presidente do clube.

Aliás, mais de 200 torcedores do Peñarol foram detidos após a confusão generalizada com a Polícia Militar, no início da tarde desta quarta-feira (23), em frente à praia do Recreio, no Rio de Janeiro. Eles, afinal, não vão assistir à partida desta noite diante do Botafogo, pela Libertadores.

Varela se pronunciou

“Nação Rubro-Negra, como registrado nas redes sociais, estive na Praia do Recreio para resgatar dois amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam o seu trabalho”, iniciou Guillermo Varela, em sua conta no Instagram.

“Após tudo, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica. Já conversei com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Peço desculpas pelo mal entendido e reafirmo o meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos! Saudações Rubro-Negras”, completou.

