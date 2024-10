Jogo entre Botafogo e Peñarol sofrerá atraso; saiba o motivo

A partida entre Botafogo e Peñarol sofrerá um atraso de, pelo menos, 15 minutos. Com isso, a partida com início previsto para 21h30, começará às 21h45, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. A informação é da Conmebol.

De acordo com informações, a delegação uruguaia enfrentou dificuldades para o deslocamento até o estádio Nilton Santos. Os uruguaios pediram essa mudança, e foram atendidos pela Conmebol rapidamente.

O ônibus do time ficou preso no trânsito e só conseguiu adentrar o Estádio Nilton Santos por volta das 20h25, uma hora e cinco minutos antes do horário marcado para começar o jogo (21h30). O percurso entre o hotel do Peñarol e o Nilton Santos, que era para ser em 50 minutos, durou duas horas.

A delegação do Botafogo também chegou com atraso ao estádio. O planejamento é que os jogadores entrassem às 19h20, mas o ônibus alvinegro só conseguiu acessar o local por volta das 19h55.

