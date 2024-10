Antes de jogo decisivo na Sula, Corinthians perde atacante até o final da temporada

O atacante Héctor Hernández não jogará mais pelo Corinthians nesta temporada. O atleta espanhol sofreu uma torção no joelho direito durante o treino da última terça-feira (22) Exames confirmaram uma lesão no ligamento colateral, que impedirá Héctor Hernández de voltar a jogar até a próxima temporada. Sua última partida foi contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, no jogo de ida, no Maracanã.

No geral, Héctor ainda não marcou gols nem contribuiu com assistências desde que chegou ao Corinthians. Ele disputou apenas cinco jogos após ser contratado do Chaves, de Portugal, em agosto deste ano. Héctor tem contrato até 2026 e estava inscrito na semifinal da Sul-Americana, competição na qual o Corinthians continua na disputa e com chances de título.

Todavia, o Corinthians é o 17º colocado do Brasileirão, portanto, abrindo a zona de rebaixamento e com 32 pontos, mesma pontuação do Vitória, que está uma colocação acima. Assim, o Timão volta a campo na segunda-feira (28) para encarar o Cuiabá, fora de casa. Jogo marcado para 19h (de Brasília).

