Cruzeiro, em casa, não supera Lanús na ida da semifinal da Sul-Americana

Mateus Vital leva o Cruzeiro ao ataque e recebe a marcação de Cáceres, do Lanús. No fim, 1 a 1 nesta ida da semifinal da Sul - (crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro ficou no 1 a 1 com o Lanús, na noite desta quarta-feira (23/10), pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. Mesmo jogando em casa, no Mineirão, com o apoio da maioria dos 57.158 torcedores (renda de R$ 4.011.213,00), a equipe fez jogo bem aquém do esperado. Tanto que recebeu vaias ao final das duas etapas, com o treinador Fernando Diniz muito questionado. Aliás, os torcerdores jogaram copos nos jogadores e Marlon, chegou a bater boca com um deles.

Os gols saíram no segundo tempo: Kaio Jorge marcou para a Raposa, enquanto Carrera empatou para o Lanús.

Assim, tudo está em aberto para a partida de volta, dia 30/10, no Nestor Díaz Pérez, a casa do Lanús. Quem vencer irá à final. Mas, no caso de empate, a decisão será por pênaltis. O vencedor deste mata-mata enfrentará o Corinthians ou o Racing, que jogam a ida nesta quinta-feira, na Neo Química.

Atraso no início do jogo

O jogo começou com 16 minutos de atraso, por causa do uso de sinalizadores pela torcda do Cruzeiro, o que deixava a visibilidade muito prejudicada. O primeiro tempo foi decepcionante. O time mineiro teve 65% de posse. Mas, mesmo assim, quase nenhuma ousadia. Matheus Pereira, seu craque, fez apenas um bom lançamento já no fim da etapa. Assim, quem conseguiu um sucesso mínimo foi Matheus Henrique. Ele, que se recuperou de lesão e entrou em campo, deu bons passes e, quando chegou perto da área, fez uma finalização que passou raspando o gol de Losada.

Por outro lado, o Lanús assustou em lances de chuveirinho e chegou a fazer um gol com Bou. Contudo, por sorte, Moreno estava impedido no início da jogada. Enfim, o placar em 0 a 0 ilustrou o que foi o (mau) primeiro tempo. Não por acaso, a torcida vaiou.

Cruzeiro sai na frente; Lanús empata

Fernando Diniz colocou um lateral na zaga (Marlon), puxou um homem de frente na lateral-esquerda (Barreal) e entrou com um apoiador, Mateus Vital, no lugar do zagueiro Villalba. Deu certo. Aos quatro minutos, mateus Vital sofreu falta na esquerda. Matheus Pereira cobrou para a área e Vital chutou para defesa parcial de Lozano. Na sobra, Kaio Jorge, que estava apagado, fez 1 a 0.

O Cruzeiro estava bem no jogo, mas, aos poucos, foi deixando o Lanús equilibrar, a ponto de os argentinos começarem a aparecer no ataque. Aos 27, conseguiram o empate: Marcelino Moreno cobrou escanteio pela direita, Carrera ganhou de William na cabeçada e marcou 1 a 1 no placar. O jogo, depois disso, ficou truncado, sem grande perigo para as defesas. Assim, justo 1 a 1.

CRUZEIRO 1X1 LANÚS

Sul-Americana 2024 – Jogo de ida da semifinal

Data: 23/10/2024

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Villalba (Mateus Vital, Intervalo) e Marlon; Wallace, Matheus Henrique (Peralta, 51’/2ºT) e Matheus Pereira; Gabriel Veron (Vitinho, 30’/2ºT), Barreal (Kaiki Bruno, 32’/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz

LANÚS: Nahuel Losada; Juan José Cáceres, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez e Julio Soler; Felipe Peña Biafore, Luciano Boggio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera (Acosta, 41’/2ºT); Bruno Cabrera (Aquino, Intervalo) e Walter Bou (Torres, 41’/2ºT). Técnico: Ricardo Zielinski

Gols: Kaio Jorge, 4’/2ºT (1-0); Carrera, 20’/2ºT (1-1)

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Auxiliares: Martin Soppi e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Cartões amarelos: Ramiro* (CRU); Carrera, Biafore, Acosta (LAN)

(*Ramiro levou amarelo no banco)

Cartões vermelhos:

