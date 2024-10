Torcedor do Lanús morre antes do confronto contra o Cruzeiro

Triste acontecimento antes de Cruzeiro x Lanús, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Marcelo Radigoz, torcedor do time argentino, morreu aos 55 anos após sofrer um mal súbito antes da partida no Mineirão, que acontece nesta quarta-feira.

Marcelo já foi dirigente do clube grená e era conhecido como “Pollaco”. Segundo o ge, o torcedor estava em uma fan fest com outros argentinos quando passou mal. Ainda segundo o site, a Polícia Militar prestou os primeiros atendimentos ao torcedor, realizando até mesmo manobras de reanimação, enquanto aguardavam a chegada de uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ele foi levado para uma unidade de saúde no bairro Santa Terezinha, a 4,8km de distância do estádio, mas acabou não resistindo. Devido ao ocorrido, os jogadores respeitaram um minuto de silêncio antes do início da partida entre Cruzeiro e Lanús.

Além disso, também antes do confronto, outro argentino precisou de atendimento médico, porém na enfermaria do Mineirão, já que foi atingido na cabeça por uma pedra. Ele recebeu quatro pontos no local e foi liberado para assistir ao duelo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.