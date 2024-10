Ponte Preta vence o Brusque e sai da zona de rebaixamento

A partida começou agitada, com ambas as equipes buscando o ataque. As primeiras oportunidades claras de gol foram dos visitantes. Aos quatro minutos, Diego Tavares arriscou um chute cruzado, e o goleiro Luan fez uma defesa esticando-se, com a bola passando por cima do gol. Seis minutos depois, Tavares finalizou novamente, o goleiro defendeu e, no rebote, Guilherme Queiroz chutou para fora.

A Macaca teve boas chances em jogadas de bola parada. Aos 20 minutos, após um escanteio, Joilson cabeceou e a bola passou próxima ao gol de Matheus Nogueira. Aos 39 minutos, Wallace evitou o que poderia ter sido o primeiro gol da partida após uma jogada de Gabriel Novaes e Iago Dias.

Os gols saíram na segunda etapa. Aos 10 minutos, um lançamento encontrou Gabriel Novaes livre na segunda trave, e ele cabeceou para o gol. Matheus Nogueira ainda tentou a defesa, mas não conseguiu evitar. Aos 38, os donos da casa ampliaram a vantagem. Élvis fez um passe para Renato dentro da área, o atacante driblou o goleiro e finalizou para marcar o segundo gol.