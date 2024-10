Seleção Brasileira feminina é eliminada do Mundial Sub-17

A Seleção Brasileira feminina empatou em 0 a 0 com a Polônia na noite desta quarta-feira (23), no CFC Stadium, em Santiago de los Caballeros, na República Dominicana, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17.

Assim, o Brasil deu adeus ao torneio, já que terminou na terceira colocação do Grupo D, somando quatro pontos. A vaga ficou com as polonesas, que terminaram na segunda colocação, com cinco, e com o líder Japão, que garantiu sete pontos na tabela.

Com uma vitória, o Brasil se classificaria e, por isso, tentou uma pressão desde o começo da partida, mas pararam na boa marcação da equipe adversária. As duas melhores oportunidades brasileiras vieram dos chutes de Giovanna Waksman, mas a goleira Julia Wozniak se destacou com duas excelentes defesas.

A partida atrasou para reiniciar no segundo tempo, devido à forte chuva que atingiu o local. Além disso, a água que caiu prejudicou uma possível boa performance no gramado. Por fim, Nigéria, Equador, Espanha, Estados Unidos, Coreia do Norte, Inglaterra, Japão e Polônia estão classificadas para as quartas de final. As partidas estão marcadas para os dias 26 e 27 de outubro.

