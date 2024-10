Diniz, após o empate do Cruzeiro: ‘Jogamos mal. Põe na minha conta’

Mas O treinador Fernando Diniz continua sem vencer no comando do Cruzeiro. São quatro empates e uma derrota, desde que assumiu. Em nenhum destes jogos o time fez mais do que um gol. Nesta quarta-feira (23/10), ele viu a equipe apenas empatar em 1 a 1 com o Lanús, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Ao fim da partida, Diniz recebeu muitas vaias da torcida, que estava irritada com a apatia do time, o que colocou em risco até o empate, um resultado já decepcionante para os cruzeirenses. Na coletiva, Diniz não fez rodeios e reconheceu que a Raposa foi realmente decepcionante, entendendo a raiva dos torcedores.

“Jogamos mal. Ficamos devendo. Podem colocar tudo na minha conta, pois eu sou o treinador. Realmente, nossa troca de passes foi lenta e facilitou a marcação do adversário. Portanto, precisamos melhorar para ter uma chance de vencer na Argentina”, afirmou.

Diniz e o erro que custou a vitória

Durante o intervalo, Diniz tirou um zagueiro, Villalba, e colocou Mateus Vital, que atua como meia-atacante. Foi Vital quem sofreu a falta e, em seguida, chutou para que o goleiro desse rebote, permitindo que Kaio Jorge marcasse o gol do Cruzeiro logo aos quatro minutos da etapa final. No entanto, o treinador destacou que, ao fazer o gol, o time não cumpriu o que ele havia planejado.

“No segundo tempo, começamos bem e fizemos o gol. não fiz a alteração de colocar o Vital para que o time apenas se fechasse. O objetivo era abrir o placar e buscar o segundo gol. Não foi isso que aconteceu. Como não fizemos isso, eles nos empurraram para trás e empataram com justiça”, lamentou.

O gol de empate, marcado por Carrera, foi o que Diniz mais lamentou:

“Treinamos exaustivamente os lances de bola parada. Não era para levar um gol dessa maneira.”

Fé no Cruzeiro

Por fim, o treinador cruzeirense disse que espera uma reação do grupo para a partida de volta.

“O time precisa aprender a jogar em jogos importantes e decisivos, pois o Cruzeiro ficou um tempo sem realizar esse tipo de competição. Vamos trabalhar muito e coirrigir tudo o que a gente tem de corrigir para vencer na Argentina”, concluiu.

