Anotaram a placa? Botafogo atropela Peñarol e encaminha sua primeira final de Libertadores

No dia mais importante, até então, de sua história centenária, o Botafogo precisou superar a catimba uruguaia e, com um segundo tempo de almanaque, encaminhou sua primeira final de Libertadores. Com o 5 a 0 sobre o Peñarol na noite desta quarta-feira (23),no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Glorioso abre vantagem gigantesca para o duelo da volta, que ocorrerá no Campeón Del Siglo, no dia 30/10, em Montevidéu.

Savarino, com dois gols e assistência, foi o maestro alvinegro. Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus, também com ótimas atuações, anotaram os demais gols diante de um time uruguaio entregue no segundo tempo.

Primeiro tempo

O Glorioso custou um pouco a controlar a posse de bola, já que o Peñarol iniciou melhor, levando mais perigo na bola pelo alto e em jogadas de profundidade. Mas o setor defensivo alvinegro soube trabalhar com eficiência. Com o passar dos minutos, os uruguaios, que mudaram o sistema de marcação, avançando quase todo o time, abandonaram as ações de ataque e recuaram. Pela direita, Savarino chamou demais a marcação, o que impediu Luiz Henrique de criar jogadas por ali.

Ao apostar no giro de bola à frente da área adversária em busca de brechas, porém, o time brasileiro viu frustradas suas ações de infiltração. Além disso, os uruguaios partiram para o aspecto psicológico, cavando faltas em excesso e provocando sem cessar na tentativa de fazer o relógio rodar com a bola parada. Somente na reta final da etapa, o Botafogo imprimiu maior volume e, com rapidez nas ações ofensivas, incomodou em arremates de média distância. Na principal delas, Luiz Henrique obrigou o goleiro Aguerre a fazer ótima defesa.

Cadê o árbitro?

Botafogo e Peñarol voltaram do intervalo e se posicionaram em campo, mas o árbitro, não. Assim, os times aguardaram alguns minutos até o retorno do colombiano Andres Rojas.

Segundo tempo de almanaque

Com três gols em oito minutos, o Botafogo liquidou o Peñarol na etapa final. Savarino abriu a porteira para a goleada implacável, aos cinco, quando Luiz Henrique passou entre três defensores para o venezuelano invadir a área e chutar na saída do goleiro Aguerre. O Botafogo soube interpretar o jogo, a começar pelo setor defensivo, que ganhou todas as disputas, em especial com Barboza, que, ainda por cima, anotou o segundo gol alvinegro. Savarino anotou o terceiro. Os demais gols começaram a sair sem dificuldade, e Luiz Henrique e Igor Jesus transformaram o placar em atropelo. Um castigo merecido para os uruguaios, que abdicaram de jogar bola e agora precisarão de um milagre ( extremamente improvável!) no jogo de volta.

BOTAFOGO 5X0 PEÑAROL

Libertadores-2024 – Jogo de ida da semifinal

Data: 23/10/2024 (quarta-feira)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Público e Renda: 42.982 presentes (39.993 pagantes)

Gols: Savarino, 5’/2ºT (1-0); Barboza, 9’/2ºT (2-0); Savarino, 13’/2ºT (3-0); Luiz Henrique, 28’/2ºT (4-0); Igor Jesus, 33’/2ºT (5-0)

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte, 35’/2ºT) , Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal, 40’/2ºT) ; Gregore (Danilo Barbosa, 29’/2ºT) , Marlon Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique (Tiquinho Soares, 29’/2ºT) e Igor Jesus (Óscar Romero, 35’/2ºT) . Técnico: Artur Jorge

PEÑAROL: Aguerre; Milans, Guzmán Rodriguez, Javier Méndez e Maxi Olivera; Damián García (Ramírez, 12’/2ºT), Rodrigo Pérez, Darias (Mayada, 12’/2ºT) e Leo Fernández; Jaime Báez e Maxi Silvera. Técnico: Diego Aguirre

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Auxiliares: Alexander Guzman (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: Yadir Cuña (COL)

Cartões amarelos: Luiz Henrique, Igor Jesus, Gregore, Artur Jorge/tec (BOT); Pérez (PEN)

Cartões vermelhos: –

