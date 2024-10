Torcedor do Peñarol faz gesto racista em jogo contra o Botafogo

Um torcedor do Peñarol fez gesto racista durante o duelo com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. O jogo, válido pela ida das semifinais da Libertadores, terminou com a goleada do Glorioso por 5 a 0, nesta quarta-feira (23).

Um homem com camisa do time uruguaio apareceu imitando macaco em direção a um gandula, de acordo com o ‘ge’. O episódio aconteceu durante a comemoração do segundo gol do Botafogo, marcado por Barboza, no segundo tempo da partida.

Além do caso de racismo, torcedores do Peñarol foram responsáveis por confusão após o apito final. Alguns uruguaios arrancaram cadeiras do estádio, e a polícia reagiu para reprimir os atos dos visitantes. Gerou-se tumulto na saída, pois um grupo tentava deixar o Nilton Santos antes do permitido.

Dia tenso

O dia, aliás, foi de clima tenso no Rio de Janeiro envolvendo o Peñarol. Horas antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Botafogo, nesta quarta-feira (23), torcedores do clube uruguaio se envolveram em confusão na orla da praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os vândalos assaltaram pedestres e comerciantes, além de quebrarem mesas e cadeiras de quiosques e incendiarem motos.

A polícia, afinal, utilizou bombas de efeito moral para tentar contornar o conflito que começou pouco antes de 12h (de Brasília). Na sequência, o Batalhão de Choque chegou ao local junto de outras equipes do comando de policiamento especializado. Por fim, mais de 200 uruguaios estão na Cidade da Polícia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.