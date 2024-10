Santos recua por Gabigol. Entenda as razões do Peixe

O Santos viu a possibilidade do retorno de Gabigol ficar mais distante. O jogador está em fim de contrato com o Flamengo, e o Peixe nunca escondeu a vontade de contar com seu Menino da Vila de volta. Contudo, dois fatores recentes fizeram com que o Alvinegro Praiano recuasse nas conversas.

A primeira foi a saída de Tite e a chegada de Filipe Luís no Flamengo. O fato de ele voltar a ser peça importante no Flamengo com o novo treinador pesa na equação. Gabigol voltou a ser titular do Rubro-Negro e, segundo os relatos recebidos na Vila Belmiro, retomou a satisfação no Rio de Janeiro. Assim, há a possibilidade dele estender seu vínculo na Gávea e permanecer mais um tempo na equipe carioca.

Outro fator é o calendário. Afinal, na próxima temporada, o Santos vai disputar o Paulistão, a Copa do Brasil e muito provavelmente a Série A do Campeonato Brasileiro. Com o desejo de voltar para a Seleção Brasileira, pesa para Gabigol a chance de disputar mais uma Libertadores, torneio pelo qual possui um grande protagonismo na competição. O Flamengo está muito bem posicionado para disputar o torneio continental em 2025, o que seduz o centroavante.

Santos já fez proposta por Gabigol

Em junho, o Santos se mostrou disposto a pagar um salário de R$ 2 milhões mensais para o atacante voltar à Vila Belmiro, porém, Gabigol recusou. A ideia era ter o centroavante como o grande rosto da reconstrução do clube.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro deste ano. Apesar do interesse, o Santos não vai enviar uma nova oferta ao centroavante e vai esperar o desejo do jogador para saber se poderá contar com o atleta em 2025.

