Fluminense abre check-ins de sócios para duelo com o Grêmio pelo Brasileirão

Torcida do Fluminense tem sido fundamental para a arrancada no Brasileirão - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense abriu, nesta quinta-feira (24), os check-ins de sócios para o duelo com o Grêmio, que acontece no dia 02/11 (sábado), às 21h, no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão. Assim, a venda on-line para não-sócios terá início no domingo (27), enquanto a comercialização nas bilheterias começa no dia 31 (quinta-feira).

Antes disso, o Tricolor entrará em campo no próximo sábado (26), às 16h30 (de Brasília), para medir forças com o Vitória, em Salvador. Dessa forma, como a diferença entre as equipes é de apenas quatro pontos, o duelo ganha contorno de confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Nesse sentido, com o triunfo sobre o Athletico, os comandados do técnico Mano Menezes deram um salto na tabela e, agora, ocupam a 11ª colocação, com 36 pontos. O primeiro time a ocupar a zona de rebaixamento é o Corinthians, que tem 32. Em campo, aliás, Germán Cano desencantou e estufou a rede depois de mais de cinco meses de jejum.

Problemas para o duelo no Barradão

Para o duelo deste sábado (26), a equipe carioca não poderá contar com Facundo Bernal, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Furacão. Além disso, Kevin Serna e Lelê se recuperam de suas respectivas lesões e seguem fora de combate diante do Leão da Barra.

Outros dois nomes que também têm desfalcado o time nos últimos jogos são Thiago Silva e Nonato. Afinal, o defensor teve um problema no calcanhar esquerdo e atuou no sacrifício contra o Atlético-MG, pelas quartas de finais da Libertadores, na Arena MRV. Algo que agravou a situação e o deixou mais tempo longe dos gramados.

O meio-campista, por sua vez, fraturou o nariz e teve que operar a região, depois de um choque com Marçal, do Botafogo. No momento, o jogador tem participado das atividades utilizando uma máscara de proteção, porém o retorno aos gramados dependerá do Departamento Médico.

Confira como será venda de ingressos de Fluminense x Grêmio

Check-ins e venda on-line



A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:

Sócios

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – 24/10 (quinta-feira), às 10h

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – 24/10 (quinta-feira), às 18h

3 – Arquiba Raiz – 25/10 (sexta-feira), às 10h

4 – Guerreiro – 25/10 (sexta-feira), às 18h

Vendas em fluminense.futebolcard.com



Não-Sócios do Fluminense e torcida visitante: 27/10 (domingo), às 10h

– Vendas para não-sócios em fluminense.futebolcard.com

– Vendas para torcida visitante em futebolcard.com

Encerramento das vendas pela internet: 02/11 (terça-feira), ao fim do primeiro tempo da partida

Valores

SUL

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 20

3 – Arquiba Raiz – R$ 40

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 48

5 – Guerreiro – R$ 64

6 – Leste Raiz – R$ 80

7 – Inteira – R$ 80

8 – Meia-entrada – R$ 40

LESTE INFERIOR

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 10

3 – Arquiba Raiz – R$ 20

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 24

5 – Guerreiro – R$ 32

6 – Leste Raiz – R$ 40

7 – Inteira – R$ 40

8 – Meia-entrada – R$ 20

LESTE SUPERIOR

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 5

3 – Guerreiro Toda Terra – R$ 12

4 – Guerreiro – R$ 16

5 – Inteira – R$ 20

6 – Meia-entrada – R$ 10

OESTE

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 22,50

3 – Arquiba Raiz – R$ 45

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 54

5 – Guerreiro – R$ 72

6 – Leste Raiz – R$ 90

7 – Inteira – R$ 90

8 – Meia-entrada – R$ 45

MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

1 – Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

2 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 550

3 – Inteira – R$ 550

4 – Meia-entrada – R$ 312,50



SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

– Inteira – R$ 90

– Meia-entrada – R$ 45



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.