São Paulo avisa que não vai renovar contrato de Nikão

O São Paulo decidiu que não vai renovar o contrato do meia Nikão. O jogador tem contrato com o Tricolor até o final de 2024, mas ficará livre no mercado em 2025 para achar um novo clube. No momento, o atleta está emprestado ao Athletico-PR e, portanto, não vai retornar ao Morumbis.

A avaliação da diretoria é que o jogador não deu certo no Tricolor Paulista. Além disso, por conta do novo fundo de investimentos, o São Paulo vai começar a cortar gastos. O clube tinha um gasto de R$ 500 mil mensais com Nikão. Com sua saída, vai abrir um espaço na folha salarial.

Nikão chegou ao São Paulo em 2022 após não renovar com o Athletico-PR. Aliás, ele chegou ao Tricolor como uma contratação bombástica. O meio-campista estava acertado com o Internacional, mas decidiu trocar pelo Soberano. O atleta, em sua apresentação, ainda vestiu a camisa 10.

Contudo, ele atuou somente a primeira temporada completa no clube do Morumbis com 32 jogos, quatro gols e quatro assistências. Depois acabou emprestado ao Cruzeiro.

Em 2024 parecia que Nikão teria uma nova chance no São Paulo. Afinal, o técnico Thiago Carpini pediu para reintegrar o jogador no elenco. Tanto que o treinador escolheu o jogador para substituir Lucas no time titular, na final da Supercopa do Brasil, conquistada pelo Tricolor em cima do Palmeiras.

Depois da decisão, entretanto, Nikão sumiu. O meio-campista não agradou novamente e acabou emprestado novamente, desta vez, para o Athletico, onde é ídolo. Pelo Furacão, são 20 jogos, com quatro gols e quatro assistências. Contudo, seu futuro segue indefinido, já que, em 2025, ficará sem contrato.

