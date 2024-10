São Paulo confirma pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos

O São Paulo confirmou, na manhã desta quinta-feira (24/10), que vai fazer a pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos. O clube participará da FC Series, evento que reunirá clubes estrangeiros na Florida. Por lá, disputará dois amistosos. O elenco deve viajar no dia 8 de janeiro e retornar ao Brasil no dia 22. Os jogadores ficarão em Orlando e, depois, em Miami.

“É com grande satisfação que aceitamos o convite da organização da FC Series para realizarmos nosso período de treinos e jogos preparatórios para 2025 nos Estados Unidos, país que sediará a Copa do Mundo Fifa de 2026. Levaremos com muito orgulho as nossas cores e nosso escudo, posicionando o São Paulo FC neste importante mercado do futebol mundial”, disse o presidente do clube, Júlio Casares.

A primeira partida do São Paulo, aliás, já está confirmada. O Tricolor encara o Cruzeiro, em Orlando, no dia 15. A segunda partida, que ainda não tem um rival anunciado, está marcada para o dia 19, no Chase Stadium, casa do Inter Miami.

???? Their biggest trophies are international, and so is their 2025 preseason.

A FC Series é uma extensão da Flórida Cup, competição que o São Paulo jogou duas vezes, em 2017 e 2019, e venceu na última vez que participou. Além do Tricolor e do Cruzeiro, o Atlético-MG também está confirmado na competição.

Libertadores pode acelerar pré-temporada do São Paulo

Contudo, um fator pode fazer com que a pré-temporada do São Paulo acelere. Isso porque o Tricolor ainda briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Caso termine entre os quatro primeiros no Campeonato Brasileiro, entra direto na fase de grupos. Entretanto, se terminar em quinto ou sexto, vai disputar ainda duas fases pré-eliminatórias. Estes jogos vão acontecer mais cedo, assim fazendo com que o planejamento do Soberano mude.

