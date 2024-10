Possível filha de Neymar se recupera após procedimento cirúrgico

A possível quarta filha de Neymar, Jazmin Zoé, retornou a sua casa para se recuperar de um procedimento cirúrgico. A menina de 10 anos retirou as amígdalas nesta semana enquanto aguarda o resultado do teste de DNA, que constatará ou não a paternidade do craque.

A mãe, Gabriella Gáspar, detalhou o período de recuperação de Jazmin, em contato com a jornalista Fábia Oliveira, em sua coluna no jornal “Metrópoles”.

“Há meses que esperamos por esta cirurgia. As amígdalas e a adenoide foram operadas. Ela está com dor, mas vai se recuperar em breve. Felizmente, Jazmin teve alta e está se recuperando em casa”, explicou a ex-modelo.

Ao final do contato, ela indicou os passos seguintes após o procedimento cirúrgico.

“Tenho que levar Jazmin para um check-up em 2 semanas. Mas, até então, é necessário repouso na cama e uma dieta moderada”, acrescentou.

Gabriella comunicou, na última terça-feira (22), que Zoé, a possível filha de Neymar precisou de internação. Posteriormente, em sua conta no Instagram, publicou uma foto da filha deitada em um leito de hospital e escolheu escrever a legenda em português.

“Esse dia chegou. Você ficará bem em breve, minha princesa”, apontou Gáspar.

Húngara mostra-se decepcionada com Neymar

A ex-modelo demonstrou sinceridade e comentou sobre a sua expectativa com o resultado do teste de paternidade. Bem como a parte burocrática que envolve o teste de DNA de Jazmin, sua filha. Gabriella mantém o discurso de que Neymar é o pai da criança. A húngara mostrou-se desapontada e disparou.

“Como muitas pessoas, Jázmin e eu estamos aguardando a decisão do tribunal sobre o teste de DNA. Infelizmente, não pensei que duraria tanto tempo. Seria mais rápido se fosse no Brasil. Infelizmente, não consigo resolver isso”, esclareceu a modelo.

A mãe atualizou que o teste de DNA permanece em sigilo judicial. Assim, questionou-se caso o procedimento fosse feito no Brasil, já teria ciência do resultado.

“Não tenho muitos recursos financeiros para levar Jazmin ao Brasil para fazer um teste de DNA. O processo decorre sobre a confidencialidade do tribunal. Não posso dar muitas informações”, comentou Gabriella.

Gáspar novamente reafirmou que o craque, é sim, o pai de Zoé.

“Tenho 100% de certeza que Jazmin é filha de Neymar. Estou um pouco decepcionada. Estou triste demais porque ele parece ter dois filhos no coração”, desabafou e citou Davi Lucca, filho do astro com Carolina Dantas, e Mavie, filha com Bruna Biancardi, sua atual namorada. Mais recentemente, o atacante descobriu que tem mais uma filha, Helena, de um caso com a influenciadora Amanda Kimberlly.

Em seguida, a ex-modelo garantiu que deu início ao processo para descobrir a paternidade da filha e sinalizou que depende de Neymar finalizá-lo.

“Se ele quisesse resolver esta situação, já teria resolvido. Jazmin está pronta para fazer o teste de DNA. Estamos esperando há muito tempo. Espero que todos entendam que não depende de mim”, concluiu Gabriella.

Razões para o resultado do teste de DNA não ter sido divulgado

Neymar fez a coleta do seu material genético no início de outubro, exatamente para fosse realizado o teste de DNA de Jazmin Zoé, de 10 anos. Se houver constatação que o craque é pai da menina em um suposto affair com Gabriella Gáspar, a húngara será a quarta filha do atacante.Segundo informações do jornal “O Globo”, o resultado deveria sair em um mês. Apesar disso, de acordo com informações do colunista Matheus Baldi, a descoberta não está tão próxima. Afinal, os detalhes burocráticos na Hungria atrapalham a divulgação se Neymar é ou não o pai da criança.

De acordo com Baldi, a defesa do craque solicitou que Gáspar e Jásmin fossem para o Brasil com o intuito de realizar o teste de DNA. Entretanto, o alto custo com a locomoção fez os representantes jurídicos da ex-modelo serem contra o pedido. Com isso, o juiz do caso possibilitou que a coleta ocorresse no exterior. Com a decisão, a Justiça húngara precisou determinar um laboratório, que tivesse o aval das autoridades locais para a realização da coleta do material genético. Posteriormente, seria necessário realizar o envio para o Brasil. O problema é que ainda há uma pendência com relação a esta coleta, segundo Baldi. Desta forma, ainda não é possível fazer a comparação genética.

Ex-modelo alega dívida retroativa milionária de Neymar por pensão

Gáspar pede uma pensão de 30 mil euros, algo próximo a R$ 120 mil na cotação atual. Ainda por cima, seria necessário o pagamento de uma quantia retroativa pelo tempo que não havia a confirmação de que Neymar era o pai da criança. Este valor supera os R$ 20 milhões. Até aqui, o atacante da Seleção Brasileira é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com Carolina Dantas. Além de Mavie, de 1 ano, que é oriunda de seu atual namoro com Bruna Biancardi. Assim como Helena, de três meses, gerada em um caso com Amanda Kimberlly.

