Braz explica ‘hábito’ de confraternização com churrasco entre comissão e elenco do Flamengo

A confraternização entre a comissão de Filipe Luís e o elenco do Flamengo ganhou destaque nessa quarta-feira (23) após a confusão envolvendo o lateral Varela, que expôs a reunião entre o grupo. Trata-se, porém, de um evento habitual do clube e também aconteceu com os antecessores do novo técnico rubro-negro. O objetivo é o mesmo: promover adaptação dos estrangeiros e aproximar ainda mais o grupo.

O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, reafirmou que o motivo para tal encontro não mudou e garantiu mais união nesta reta final. A confraternização ocorreu próximo ao Ninho do Urubu, após o treino do período matutino.

“A gente fez um almoço com atletas, comissão técnica e funcionários do futebol do Flamengo num lugar bem reservado. Fizemos esse almoço para que possamos nos unir mais nessa reta final da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro”, esclareceu Braz à TNT Sports.

Conforme mencionado, a confraternização aconteceu depois da preparação para o jogo contra o Juventude, pelo Brasileirão. Não à toa, o local mencionado por Braz fica em um sítio vizinho ao Ninho do Urubu, na Zona Oeste do Rio.

Com muito churrasco e pagode, a confraternização acontece desde os tempos de Jorge Jesus e é quase como tradição no Flamengo. O técnico Filipe Luís participou de algumas como jogador e, agora, teve a chance de curtir a primeira como treinador profissional do clube. De acordo com o GE, o encontro teve um clima de leveza que há muito não se via – seja pela nova comissão e pela classificação na Copa do Brasil.

A confraternização dessa quarta-feira, no entanto, teve um episódio fora do habitual e que ”esfriou” um pouco do clima. Isso porque Varela teve que deixar o sítio para ‘socorrer’ dois amigos uruguaios, envolvidos na confusão do Recreio, e acabou abordado pela polícia. O lateral se explicou diretamente ao VP Marcos Braz, e o evento seguiu normalmente.

O clima só se tornou de lazer após as atividades no Ninho do Urubu, no período da manhã. Filipe Luís comandou o primeiro treino completo com o grupo depois da classificação à final da Copa do Brasil, conquistada na tarde do último domingo.

Filipe Luís optou por algumas variações no esquema durante o treino, visto que terá problemas com desfalques para continuidade da temporada. Para o duelo de ida contra o Atlético-MG, por exemplo, o técnico não poderá contar com três atletas: Bruno Henrique, De La Cruz e Pulgar.

Flamengo e Juventude se enfrentam neste sábado (26), às 16h30, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro soma 51 pontos, dez a menos em relação ao líder Botafogo, e precisa vencer para se manter no G4.

