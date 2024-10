Copa do Brasil: Ordem dos mandos de campo da decisão está definida

A ordem dos mandos de campo da decisão da Copa do Brasil de 2024 está definida. Conforme sorteio realizado nesta quinta-feira (24), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, as bolinhas decidiram que o primeiro jogo da finalíssima entre Flamengo e Atlético-MG será realizado no Maracanã, casa do time carioca, no dia três de novembro. O jogo da volta acontecerá uma semana depois, no dia 10, na Arena MRV, estádio da equipe mineira.

De acordo com o regulamento e já entendível em decorrência do formato do sorteio, a decisão será composta por duas partidas. Em caso de empate, a decisão partirá direto para as penalidades, sem a ocorrência de prorrogação. A classificação para a decisão rendeu um montante mínimo de R$ 31,5 milhões. Será esse o prêmio em caso de vice-campeonato. Já o campeão, receberá a quantia de R$ 73,5 milhões.

Presentes na cerimônia realizada na sede da principal entidade do futebol brasileiro, o treinador e o goleiro titular rubro-negro, Filipe Luís e Augustín Rossi, respectivamente, além do volante atleticano, Rodrigo Battaglia, falaram sobre a expectativa pela decisão, assim como as respectivas opiniões sobre a ordem dos mandos de campo.



"(A ordem do mando de campo) muda a postura dos jogadores, mas temos que tentar ser o mais frios possível. É importante para não deixar que a emoção tome conta da razão. É esse o segredo para que os jogadores estejam no melhor nível possível", colocou o técnico e ex-lateral esquerdo do Flamengo.

"Esperamos ter muito apoio no primeiro jogo. Tentaremos usar o mando a nosso favor, para definir bem fora (de casa). A torcida faz parte, mas o show acontece dentro do campo, e é essa a responsabilidade que nós temos (jogadores). Vão ser dois jogos muito difíceis, mas vamos tentar desfrutar para tentar levar essa taça para a gávea no próximo final de semana", avaliou Rossi.

"É muito bom, claro, poder jogar e decidir essa final em casa. Vamos ter que fazer um grande jogo no Maracanã, para termos chances, e depois aproveitar da nossa arena, com a nossa torcida, para tentar levar o troféu", disse Battaglia.

