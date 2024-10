Marco Braz, VP do Flamengo, alfineta Atlético-MG após sorteio

O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, falou à imprensa logo após o sorteio que definiu a segunda final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG para a Arena MRV, em Minas Gerais. Citando a antiga rivalidade entre as equipes, o dirigente ironizou, revelando que “foi bom” o sorteio ter definido a volta para a casa do rival rubro-negro.

“A rivalidade com o Atlético-MG vem de 40, 50 anos. É desde os anos 80 que tem conversa fiada com relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui (no Rio de Janeiro), iriam falar que a bola era fria, era ruim, então foi até bom acontecer isso de o segundo jogo ser lá”, frisou, referindo-se às polêmicas de arbitragem de jogos históricos dos anos 80 entre as equipes, das melhores do país à época.

Ele salientou, porém, que não é novidade para o Fla definir os mata-matas fora de casa. Afinal, o mesmo aconteceu nas oitavas e também na semi, contra Palmeiras e Corinthians, respectivamente.

“Contra o Palmeiras (oitavas) e contra o Corinthians (semi), o segundo jogo foi fora de casa, está sendo recorrente isso nessa competição. Claro que eu queria jogar aqui, com a atmosfera da torcida no nosso estádio, mas perdemos o sorteio e agora é seguir em frente”, disse.

VP do Flamengo fala sobre Varela

Sobre a recente polêmica envolvendo o lateral-direito Varela, que esteve na boca do povo por surgir na confusão envolvendo torcedores do Peñarol (URU) na zona Oeste do Rio de Janeiro, Braz foi contundente. Afirmou que o jogador deveria ter agido melhor, mas não o condena, revelando que a situação já está “resolvida”.

“Essa situação está completamente resolvida. O jogador não deveria estar onde ele estava. O jogador, se tivesse qualquer solicitação de alguma amizade, ele deveria ter solicitado uma outra pessoa para fazer esse resgate, para dar essa carona para seu amigo, ele não deveria ter feito isso. Mas, dito isso, ele cumpriu todas as exigências do dia. Fazer o treinamento, estar presente no almoço junto da comissão técnica e isso está resolvido. Agora é para final, dia 3 e dia 10 (de novembro)”, encerrou.

