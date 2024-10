Musa do OnlyFans revela plano ousado com jogadores - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Musa do OnlyFans, a inglesa Elsa Thora, de 22 anos, deseja ter relação sexual com ao menos um jogador de todos os 20 clubes da Premier League. A modelo, que possui uma conta no OnlyFans – site de conteúdos adultos, quer estabelecer um recorde e entrar no Guiness Book com a ação.

Em declaração ao site ‘Daily Star’, ela assumiu já ter tido relação com três jogadores e brincou com a situação.

“Imagino que será um recorde mundial quando eu conseguir fazer isso, mas não tenho certeza se eles vão reconhecer isso no livro oficial. (…) Estou fazendo um desafio para dormir com um jogador de cada clube de futebol da Premier League. Já treinei três times até agora”, disse ela, que torce para o Hull City.



De acordo com a publicação, os atletas que se envolveram com Elsa Thora seriam do Chelsea, do Arsenal e do Leicester.

Musa do OnlyFans explica busca por recorde

Segundo Elsa, os atletas possuem hábitos que lhe agradam, sendo boas companhias. Além disso, eles proporcionam conforto e garantia de uma noite ‘bem resolvida’ financeiramente.

“Eu achei os encontros com jogadores de futebol os mais agradáveis, eles sempre tentam me impressionar e obviamente eles têm dinheiro de sobra, então é sempre uma boa noite em um hotel chique. E sim, é sempre Londres. Mesmo se eles moram no Norte, eles sempre querem se encontrar em Londres”, apontou, antes de detalhar como consegue acesso a eles:

“Percebi que sempre que meu conteúdo relacionado a futebol viraliza, sempre aparecem algumas mensagens diretas e curtidas de jogadores de futebol, então preciso continuar fazendo isso”, finalizou.

Nascida na Suécia, Elsa Thora ganhou fama após um vídeo vazada em que aparece dentro de um avião durante um momento íntimo,.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.