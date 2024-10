Líderes da campanha de ódio contra Vini Jr são presos

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Nacional da Espanha por promoverem o ódio contra Vini Jr. de acordo com o diário “As”, elas foram detidas por serem consideradas as líderes de uma campanha de ódio nas redes sociais contra o atacante brasileiro. Movimento que ocorreu dias antes do embate entre Real Madrid e Atlético, no estádio Wanda Metropolitano, no dia 29 de setembro.

A Polícia Espanhola indica que essa pessoas cometeram o crime de incitação de ódio. Principalmente por produzirem um comunicado que influenciou os torcedores do Atletico de Madrid a irem ao clássico, com o intuito de ofender o craque, especialmente de forma racista.

“Eles incitaram os torcedores através das redes a irem ao estádio proferir insultos com conotações racistas”, detalhou a nota da polícia.

Na ocasião, o empate em 1 a 1, no clássico madrilenho sofreu algumas interrupções. Principalmente por parte de alguns torcedores do Atlético que invadiram a área de jogo e arremessaram alguns objetos como isqueiros. Tais atitudes ocorreram em respostas a provocações de jogadores do Real Madrid como, por exemplo, do goleiro Cortouis.

Por conta de tais atitudes, os Colchoneros receberam multas de 3 mil euros (aproximadamente R$ 18.450 na cotação atual). Por sinal, o clube expulsou o torcedor que jogou objetos no goleiro dos Galácticos.

Vini Jr é alvo de racismo desde a sua chegada ao Real Madrid

O craque brasileiro é vítima de ataques racistas desde a sua chegada à Espanha. Este é o segundo episódio envolvendo o Atlético de Madrid. Anteriormente já houve cantos racistas antes do confronto e a produção de um boneco, que apareceu enforcado em ruas da capital espanhola.

Além disso, houve um acontecimento grave no estádio Mestalla, quando Vini Jr acusou alguns torcedores do Valencia de racismo durante o embate entre os Galácticos e os donos da casa. A La Liga, o campeonato espanhol, e as autoridades locais interferiram no caso, abriram investigação e puniram os supostos criminosos.

Também há registros de injúrias raciais contra o brasileiro entre alguns torcedores do Barcelona.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.