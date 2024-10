Copa do Brasil: Atlético comemora decisão em casa e garante ingressos a preços acessíveis

Está definido: o Atlético decidirá a final da Copa do Brasil na Arena MRV, no dia 10 de novembro. O primeiro jogo contra o Flamengo ocorrerá no dia 3 de novembro, no Maracanã. O sorteio aconteceu na tarde desta quinta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O Galo, representado pelo presidente Sérgio Coelho, celebrou a oportunidade de realizar a segunda partida em sua nova arena.

“A expectativa é enorme ao decidir em casa. A torcida deseja isso, a maioria queria. Mas isso não garante nada; o Botafogo, por exemplo, venceu por 5 a 0 em casa ontem”, lembrou o mandatário atleticano.

Para a decisão no dia 10 de novembro, o presidente garantiu que o momento é de parceria com a torcida, promovendo preços acessíveis para encher a casa do Galo.

“Vamos estudar isso. É fundamental que o clube seja parceiro da torcida. Neste momento, com a final em casa, precisamos considerar os torcedores e estabelecer um preço justo”, completou.

Cita Libertadores

O Galo, aliás, começou muito bem as semifinais da Copa Libertadores, vencendo o River Plate, na Arena MRV, por 3 a 0. Sérgio Coelho foi questionado sobre isso, mas adotou uma postura cautelosa. Ele, afinal, acredita que, caso avance para a decisão, o Botafogo rovavelmente será o adversário.

“O nosso placar foi mais modesto. Acredito que a situação do Botafogo, cinco gols de fiderena na ida contra o Peñarol já esteja definida”, finalizou.

