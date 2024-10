Vasco divulga relacionados com retorno de Jair e ausências

Com o importante retorno de Jair, o Vasco divulgou os jogadores relacionados para o duelo de logo mais contra o Cuiabá, pelo Brasileirão. A bola rola às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (24), em São Januário, com o prélio sendo válido pela 19ª rodada (jogo atrasado) do torneio.

Jair é a principal novidade da relação. Assim, ele pode voltar a atuar depois de mais de oito meses se recuperando de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em fevereiro. Em relação aos convocados no último compromisso cruz-maltino, diante o Atlético-MG, no último sábado (19), pela Copa do Brasil, esta é a única adição, aliás.

Há, no entanto, uma ausência. O atacante Rayan está fora da relação por opção técnica. Ele, que tem 28 jogos na temporada, não aparece entre os convocados mesmo sem lesão ou suspensão.

Já Souza, que cumpriu suspensão diante o São Paulo, na 30ª rodada, também não aparece na lista por opção técnica. Victor Luís, por sua vez, segue se recuperando de lesão e, por isso, está fora.

Confira os relacionados do Vasco

