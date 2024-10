Amazon busca reforço de Neto para transmissão do Brasileirão

A Amazon voltou a consultar o apresentador e ex-jogador Neto para reforçar a a equipe partir de 2025. O objetivo do canal de streaming é agregar um nome de peso nas transmissões do Brasileirão, novidade no catálogo para o próximo ano. Ele seria um dos apresentadores dos jogos da competição. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

Esta é a terceira tentativa da Amazon de levar o ídolo da Fiel para a empresa. Anteriormente, o objetivo do canal de streaming era contar com Neto para os jogos da Copa do Brasil. Porém, a Band, onde o apresentador possui um programa diário, não liberou. Em declaração ao F5, Neto confirmou procuras anteriores, mas relatou que sua contratante atual é prioridade.

A empresa de Jeff Bezos adquiriu o direito de transmissão de 38 jogos exclusivos junto à Liga Forte União (LFU), que conta com o Corinthians, equipe do coração de Neto, como um dos membros.

Atualmente, um dos nomes já confirmados para as transmissões é o de Cleber Machado. Apesar de possuir um acordo com a Record, que também vai exibir o Brasileirão, o narrador também estará presente nos jogos da plataforma de streaming.

A Liga Forte União reúne, da Série A: América-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco.

Em divisões inferiores também estão vinculados: Avaí, Botafogo-SP, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, CSA, Figueirense, Goiás, Ituano, Londrina, Mirassol, Novorizontino, Operário-PR, Ponte Preta, Sport, Tombense e Vila Nova.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.