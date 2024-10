Clayton Sampaio aproveita chances no Inter como titular e sobe na hierarquia

O Internacional segue animado com a contratação do zagueiro Clayton Sampaio, na segunda janela de transferências deste ano. O clube vê que o jogador aproveitou as oportunidades como titular, com atuações seguras. Assim, superou a desconfiança de parte da torcida e subiu na hierarquia dentro do elenco.

Quando chegou ao Colorado, Clayton era desconhecido. Revelação das categorias de base do Santos, atuou nas últimas cinco temporadas em clubes modestos do futebol português. Por isso, causou uma certa desconfiança. Mesmo assim, obteve sucesso, quando teve chance entre os 11 iniciais e vem conquistando seu espaço.

Em sua chegada, o Internacional contava com outros cinco zagueiros, mas houve uma reviravolta na segunda metade da temporada. Isso porque, o clube negociou Igor Gomes e Robert Renan na segunda janela de transferências da temporada. Ainda por cima, houve a lesão de Mercado, que volta aos gramados apenas na próxima temporada, com problema grave no joelho esquerdo. Rogel também se tornou baixa por uma contusão muscular na coxa esquerda.

Clayton dá resposta positiva em desafio no Inter

Assim, Roger Machado foi obrigado a lançar Clayton entre os titulares antes do previsto, já que tinha pouco tempo no elenco. A aposta teve saldo positivo e o zagueiro foi mantido entre os 11 iniciais, mesmo após o retorno de Rogel. Até aqui, o zagueiro atuou por 90 minutos nos últimos três compromissos da equipe.

Outro fator que contribuiu para esta ascensão do zagueiro no Inter foi a velha parceria com Vitão. Os dois já jogaram juntos nas equipes de base da Seleção Brasileira. A tendência é a de que a dupla seja mantida no compromisso seguinte da equipe, o confronto com o Atlético, no próximo sábado (26), às 19h, na Arena MRV.

O time se encontra na sexta colocação, com 49 pontos, e vive uma fase positiva, com dez partidas de invencibilidade. Com um novo resultado positivo sobre o Galo, o Inter pode entrar no G4. Para isso, precisa torcer também por tropeços de São Paulo e Flamengo.

