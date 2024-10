Goleada do Botafogo gera recorde para Globo na Libertadores

A goleada do Botafogo sobre o Peñarol na semifinal da Libertadores rendeu à Globo a maior audiência da emissora no ano em exibições de jogos da competição continental no Rio de Janeiro. A partida aconteceu na última quarta-feira (23), no Estádio Nilton Santos. A informação foi publicada pelo portal ‘Máquina do Esporte’.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media, a partida obteve 32 pontos, com 51% de participação sobre o número de TVs ligadas. Foi a maior audiência domiciliar da Libertadores desde a final do ano passado entre Fluminense e Boca Juniors. Em comparação à média do torneio em 2024, a partida teve um aumento de 6 pontos (23%).

A audiência iguala os mesmos 32 pontos atingidos no jogo da volta entre Corinthians e Flamengo, válido pela semifinal da Copa do Brasil. A diferença, contudo, é que o jogo continental aconteceu em uma quarta-feira, enquanto o duelo da copa nacional ocorreu em um domingo.

A marca atingida nos dois jogos representa o maior índice do futebol exibido na emissora na praça da capital fluminense desde o duelo entre Brasil e Argentina, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida aconteceu no Maracanã, no dia 21 de novembro do ano passado.

